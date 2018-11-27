أخبار بايرن ميونيخ - سانشيز : كنت بحاجة للوقت للحصول على الثقة

صرح ريناتو سانشيز نجم بايرن ميونخ بأنه كان بحاجة للوقت للحصول على الثقة والتألق مع الفريق البافاري وذلك قبل مواجهة بنفيكا اليوم في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.





وقال سانشيز في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة : "مباراة الجولة الأولى ضد بنفيكا كانت مهمة للغاية بالنسبة لي، بكل تأكيد، خاصة مع نجاحي في تسجيل هدف".





وأضاف : "كانت لحظة رائعة لأنها أسهمت في زيادة ثقتي بنفسي وغدًا ستكون لحظة أخرى مماثلة لي ولعائلتي".





وعن وضع بنفيكا في المجموعة، قال سانشيز : "لا يمكنني الإدلاء بأي شيء في هذا الصدد لأنني أركز فقط على المباراة لكني أتمنى بقاء مدربهم روي فيتوريا".



