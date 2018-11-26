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التعادل السلبي يحسم موقعة كالياري وتورينو

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:59 م
التعادل السلبي يحسم موقعة كالياري وتورينو
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وكالات
 
خيم التعادل السلبي على اللقاء الذي جمع بين كالياري وضيفه تورينو مساء الإثنين على ملعب "ساردينيا أرينا"، في ختام الجولة الـ13 بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ويعد هذا هو التعادل الثاني على التوالي لكالياري في البطولة، بعد أن عاد بتعادل إيجابي (2-2) من ملعب سبال في الجولة الماضية.

وهذه هي المباراة الثالثة، التي لا يحقق فيها كالياري، الفوز، بالخسارة بالجولة قبل الماضية أمام يوفنتوس (3-1) على ملعب "أليانز ستاديوم".

ورفع كالياري، رصيده لـ15 نقطة في المركز الـ13 بفارق الأهداف، أمام جنوى صاحب نفس الرصيد.

في المقابل، واصل "التورو" مسلسل نزيف النقاط للمباراة الثانية تواليًا، بعد أن سقط في الجولة الماضية أمام جماهيره على يد بارما (1-2).

وأضاف الممثل الآخر لمدينة تورينو، نقطة لرصيده الذي أصبح 18، ليحتل المركز الـ11 متخلفا بفارق الأهداف عن أتالانتا وفيورنتينا صاحبي نفس الرصيد.

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