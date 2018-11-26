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وزير التعليم يكشف تفاصيل القرار الجديد بشأن امتحانات الصف الأول الثانوي

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:59 م
وزير التعليم يكشف تفاصيل القرار الجديد بشأن امتحانات الصف الأول الثانوي
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ريم محمود
 
أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل القرار الذي أعلن عنه منذ قليل بشأن امتحانات الصف الأول الثانوي.


وقال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لبوابة الفجر، إنه تلقى شكاوى من الطلاب أنهم لم يتدربوا علي نظام الامتحانات الجديد الخاص بالصف الأول الثانوي خلال الثانوية التراكمية ولذلك سيتم عمل امتحانين كتجربة، واحد في التيرم الأول في يناير والثاني في مارس.

 وتابع: "امتحان يناير ومارس للتدريب فقط وذلك يعني أن جميع طلاب الصف الأول الثانوي سوف ينتهون من التيرم الأول دون أي رسوب"، مضيفًا أنه يوجد امتحانين في نهاية العام تحسب الدرجة الأعلى منهما للنجاح والرسوب.
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