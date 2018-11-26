اختيار روزالين البيه كوجه إعلامي لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

وقع اختيار مهرجان القاهرة السينمائي، على الممثلة الشابة روزالين البيه، لتصبح وجههم الإعلامي، من خلال مجموعة فعاليات يومية لأنشطة المهرجان المختلفة، ترصدها روزالين، تحت إشراف المخرج كريم الشناوي، ويتم بثها عبر صفحات المهرجان الرسمية.





روزالين ممثلة مصرية شابة شاركت في عدة أعمال منها فيلم "تراب الماس"، والفيلم القصير "شوكة وسكينة"، الذي تم عرضه من قبل في مهرجان الجونة السينمائي الدولي.





وهي دارسة للتاريخ بجامعة أوكسفورد بإنجلترا، وحاصلة على ماجستير في التمثيل من قبل معهد ‏LAMDA أقدم مدارس التمثيل بإنجلترا، ودرست لسنة إضافية بالـActors Studio بنيويورك مع إليزابيث كيمب، التي قامت بالتدريس للنجوم العالميين برادلي كوبر وليدي جاجا في فيلم A Star Is born.





وقدمت أكثر من ٣٠ مسرحية بإنجلترا معظمها مسرحيات بطولة، وهي كاتبة سيناريوهات السينما والمسرح أيضا.