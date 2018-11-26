مالية كفر الزيات يفقد جهود مهاجمه لأسبوعين

كتبت: سارة سالم





تأكد غياب أحمد نصر لاعب مالية كفر الزيات عن الجولة الخامسة عشر والسادسة عشر أمام فريقي عثماسون وبنها بالدور الثاني للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث.





وكان "نصر" قد غاب أمام صيد المحلة، في أفتتاحية الدور الثاني، وذلك نتيجة لأصابته بمزق في العضلة الخياطية ووتر الضامة أثناء المران، وعلي أثرها سيغيب 15 يوما للعلاج.



