ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مالية كفر الزيات يفقد جهود مهاجمه لأسبوعين

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:58 م
مالية كفر الزيات يفقد جهود مهاجمه لأسبوعين
طباعة
 
كتبت: سارة سالم

تأكد غياب أحمد نصر لاعب مالية كفر الزيات عن الجولة الخامسة عشر والسادسة عشر أمام فريقي عثماسون وبنها بالدور الثاني للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث.

وكان "نصر" قد غاب أمام صيد المحلة، في أفتتاحية الدور الثاني، وذلك نتيجة لأصابته بمزق في العضلة الخياطية ووتر الضامة أثناء المران، وعلي أثرها سيغيب 15 يوما للعلاج.

يأتي نصر هدافا لفريقه ب 7 أهداف وكان يعتمد عليه حمادة عبدالله المدير الفني منذ بداية الموسم في مركز الهجوم.
المزيد عن:
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بيرنلي
1
x
22:00
2
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
2
x
22:00
0
سيلتا فيجو
الدوري الإيطالي
كالياري
0
x
21:30
0
تورينو
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
4
x
14:45
1
وادي دجلة
بتروجيت
1
x
17:15
0
سموحة
الزمالك
3
x
20:00
0
الجونة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/27/2018 1:20:38 AM