"الحق في الصحة": تحويل الخدمة الطبية بالمستشفيات الجامعية لسلعة سيدمر التأمين الصحي

قال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إن المستشفيات الجامعة تقدم ثلث الخدمات العلاجية في مصر وثلثي خدمات الرعاية، مشيرًا إلى أن أكبر جهتين ممولتين لهذه الخدمات هما: التأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة.



وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن التأمين الصحي يشتري الخدمة الصحية من المستشفيات الجامعية بتكلفتها الحقيقية، وليس باعتبارها سلعة بها أرباح.



ولفت إلى أن المطالبة بتحويل الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفيات الجامعية لسلعة مربحة يمثل كارثة خطيرة، وسيدمر ميزانية التأمين الصحي، لأنها لن تكون قادرة على دفع ثمن هذه الخدمة.

