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مؤشرات البورصة الأمريكية تنتعش فى نهاية التداولات اليوم الإثنين

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:28 م
مؤشرات البورصة الأمريكية تنتعش فى نهاية التداولات اليوم الإثنين
أرشيفية
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وكالات
 
شهدت مؤشرات البورصة الأمريكية  حالة من الإنتعاش في ختام تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل مؤشر "داو جونز" أفضل أداء يومي في نحو 3 أسابيع مع تعافي قطاع التكنولوجيا.

وكان قطاع التكنولوجيا ضمن الأفضل أداءً في "وول ستريت" بقيادة سهم "أمازون" الذي ارتفع بنحو 5.3%.

كما تلقت الأسهم الأمريكية الدعم من قطاع الطاقة مع تعافي أسعار النفط بأكثر من 2% بنهاية جلسة اليوم.

فيما ارتفع سهم "جنرال موتورز" نحو 5% بعد أن أعلنت الشركة اعتزامها وقف 7 مصانع في الولايات المتحدة وكندا من أجل خفض التكاليف.

وعند ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.5% ليصل إلى 24640.2 نقطة، رابحاً 354.2 نقطة، وهي أكبر مكاسب يومية منذ جلسة 7 نوفمبر الجاري.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنحو 1.5% إلى 26573.4 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 2.1% إلى 70181.8 نقطة.

وبحلول الساعة 9:06 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1% إلى 97.045.

المزيد عن: وول ستريت البورصة الامريكية الاقتصاد الامريكى اسواق المال اخبار الاقتصاد
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