سيف زاهر: المصري يحتاج لجماهيره في الوقت الحالي





أكد الإعلامي سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن النادي المصري في أشد الاحتياج لجماهيره.





وقال زاهر خلال تصريحاته، ببرنامج "ملعب أون"، المذاع عبر فضائية"اون سبورت"، أن مجلس الإدارة يحتاج إلي تفهم الجماهير ما حدث خلال السنوات الماضية.





وتابع زاهر، أن حسام حسن وإبراهيم فعلوا مع المصري انجاز كبير يشهد لهم ولم يقصر معهم مجلس الإدارة وجلبوا لهم "لبن العصفور " وصفقات كانت في بعض الاحيان تفوق قدرات النادي.





واستكمل زاهر أن ميمي عبدالرازق "تسرع" في اتخاذ القرار والتخلي عن مهمته.





وانهي زاهر حديثه، بالتقدم بالشكر لمجلس إدارة المصري "لهم كل الشكر والتقدير على ما قدموه".



