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"أديب" يعلن لـمشاهديه: "هنزود أيام البرنامج"

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 05:29 ص
أديب يعلن لـمشاهديه: هنزود أيام البرنامج
الإعلامي عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
أعلن الإعلامي عمرو أديب، أن برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، سيزداد عدد أيامه من 3 أيام أسبوعيًا إلى 4 أيام.

وأوضح "أديب"، أن البرنامج سيعرض بدءً من الجمعة حتى الإثنين من كل أسبوع، لافتًا إلى أن حلقة يوم الجمعة ستكون خفيفة على المشاهدين، مضيفًا أن زيادة عدد أيام البرنامج جاء بناءًا على رغبة المشاهدين، والذي وافقت عليه إدارة القناة.

وداعب "أديب"، مشاهديه، رافعًا أصابعه الخمس، معقبا: "البرنامج 4 أيام بس.. بس أنتم طبعا عارفين مش هرفع 4 ليه". في إشارة منه لعلامة جماعة الإخوان الشهيرة.
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