دينا الشربيني تكشف تفاصيل فيلميها الجديدين





وأضافت خلال لقائها فى برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس على قناة "dmc"، أن الفيلم الآخر لا تزال تتم كتابته حاليًا، ويدور فى إطار أكشن مثير، لافتة إلى عشقها لأفلام التشويق والإثارة.









كشفت الفنانة دينا الشربيني، أن لديها فيلمين تجهز لهما حاليًا، الأول هو "أهل الكهف" من إخراج عمرو عرفة وكتابة أيمن بهجت قمر وبمشاركه نجوم كبار، هم الفنان محمود حميدة، أحمد عز، أمير كرارة، منى زكي، مصطفى خاطر.