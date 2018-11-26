أنور قرقاش عن جولة ولي العهد: الدور السعودي لا غنى عنه لاستقرار المنطقة

قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الشئون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن جولة صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، العربية والتي بدأها في الإمارات في غاية الأهمية.

وتابع: ”فهي تؤكد موقع السعودية الأساسي في محور الاعتدال العربي وتتصل بزيارته إلى الأرجنتين ضمن اجتماع مجموعة ٢٠".





واختتم: ”الدور السعودي لا غنى عنه؛ لاستقرار المنطقة ولن تنجح الحملات المغرضة في تقويضه".