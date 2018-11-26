اسعار النفط تواصل الارتفاع عند نهاية التداولات لتحقق أكبر المكاسب اليومية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل "نايمكس" أكبر مكاسب يومية في شهرين مع توقعات خفض الإنتاج من قبل "أوبك".





وتلقت أسعار الخام الأمريكي الدعم من تزايد توقعات قيام أوبك بخفض الإنتاج خلال اجتماع المنظمة المقرر له في 6 ديسمبر المقبل.





ومن جانبه توقع جولدمان ساكس تعافياً كبيراً لأسعار السلع الأساسية خاصة النفط والذهب بعد قمة مجموعة الـ20 في الأسبوع الجاري.





وكانت بيانات شركة "بيكر هيوز" قد أظهرت تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط بالولايات المتحدة بمقدار 3 منصات خلال الأسبوع الماضي.





وعانت أسعار الخام من خسائر حادة خلال الفترة الأخيرة، حيث تراجعت بنحو 8% في جلسة الجمعة الماضية فقط مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وزيادة الإمدادات





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم يناير بنحو 2.4% إلى 51.63 دولار للبرميل هو أفضل أداء يومي منذ جلسة أول أكتوبر الماضي.





وبحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنسبة 3.1% إلى 60.62 دولار للبرميل.