تعليق "أديب" على فوز تركي آل شيخ بجائزة أفضل شخصية رياضية عربية

هنأ الإعلامي عمرو أديب، المستشار تركي آل شيخ بفوزه بجائزة محمد بن راشد للابداع الرياضي كأفضل شخصية رياضية عربية، قائلا: "ألف مبروك".





وثمن "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، الإنجازات التي قام بها "آل شيخ" في الرياضة السعودية، مؤكدًا أنه طور الرياضة السعودية تمامًا، وأدخل رياضات ومسابقات جديدة كمسابقة الشطرنج، والتنس.



