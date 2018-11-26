تعليق "أديب" على فوز تركي آل شيخ بجائزة أفضل شخصية رياضية عربية
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:21 مهدى عبدالرازق
هنأ الإعلامي عمرو أديب، المستشار تركي آل شيخ بفوزه بجائزة محمد بن راشد للابداع الرياضي كأفضل شخصية رياضية عربية، قائلا: "ألف مبروك".
وثمن "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، الإنجازات التي قام بها "آل شيخ" في الرياضة السعودية، مؤكدًا أنه طور الرياضة السعودية تمامًا، وأدخل رياضات ومسابقات جديدة كمسابقة الشطرنج، والتنس.
وأضاف أن تركي آل شيخ شخص مبتكر، متابعًا: "أنا اقتربت من تركي آل شيخ دايما بيفكر ويبتكر أنشطة رياضية.. تعالوا شوفوا ستاد بيراميدز هنا عامل إزاي"، لافتًا إلى أن "آل شيخ" ترجم إمكانيات المملكة لشيىء ملموس.
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