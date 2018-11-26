"البترول": مصر زاخرة بالثروات المعدنية.. والسيسي يوجه بالاستغلال الأمثل لها (فيديو)

أوضح حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أهمية مؤتمر الثروة المعدنية، مؤكدًا أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر يمثل دافع قوي لوزارة البترول والدولة.





وأشار "عبد العزيز"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامجها "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الإثنين، إلى أن مصر زاخرة بالثروات المعدنية ولكن لم تأتي بالثمار المرجوة خلال الفترة الماضي.



