ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"البترول": مصر زاخرة بالثروات المعدنية.. والسيسي يوجه بالاستغلال الأمثل لها (فيديو)

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:20 م
البترول: مصر زاخرة بالثروات المعدنية.. والسيسي يوجه بالاستغلال الأمثل لها (فيديو)
طباعة
أمنية فوزي
 
أوضح حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أهمية مؤتمر الثروة المعدنية، مؤكدًا أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر يمثل دافع قوي لوزارة البترول والدولة.

وأشار "عبد العزيز"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامجها "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الإثنين، إلى أن مصر زاخرة بالثروات المعدنية ولكن لم تأتي بالثمار المرجوة خلال الفترة الماضي.

وأضاف أن الرئيس السيسي يعطي تعليمات وتوجيهات بالاستغلال الجيد للثروة المعدنية، لافتًا إلى أنه تم وضع دراسة على يد استشاري بمثابة خارطة طريق للتعدين في مصر.
المزيد عن: مصر للثروة المعدنية السيسي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بيرنلي
1
x
22:00
2
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
2
x
22:00
0
سيلتا فيجو
الدوري الإيطالي
كالياري
0
x
21:30
0
تورينو
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
4
x
14:45
1
وادي دجلة
بتروجيت
1
x
17:15
0
سموحة
الزمالك
3
x
20:00
0
الجونة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/26/2018 11:30:01 PM