برشلونة يترقب جلسة الخليفي مع رابيو

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة يترقب جلسة ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان مع أدريان رابيو نجم وسط الفريق وفيرونيك والدته ووكيلة أعماله لحسم مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.





وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية بأن الخليفي قرر عقد الاجتماع هذا الأسبوع والذي يعد آخر محاولة للنادي الفرنسي مع رابيو من أجل إقناعه بالتجديد.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية بأن الاتصالات بين وكيل اللاعب والنادي في الفترة الأخيرة لم تكن مرضية، حيث قرر أنتيرو هنريكي المدير الرياضي لباريس التوقف والبدء في البحث عن أندية مهتمة بشرائه للاستفادة ببيعه على الأقل، بدلاً من رحيله بالمجان.





وأفادت سبورت بأن الاجتماع الذي سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة كان مقررًا له أن يكون الأسبوع الماضي إلا أنه تم تأخيره لعدة أيام.





وأكدت الصحيفة بأن برشلونة يخشى ظهور رئيس النادي الباريسي خوفًا من قدرته في النهاية على إقناع اللاعب بالبقاء من خلال عرض راتب ضخم.



