دينا الشربيني: لم أرضى عن أدائي في بعض مشاهد "مليكة"





أكدت الفنانة دينا الشربيني، أن مسلسل "مليكة" كان عملًا ثقيلًا ومسئولية كبيرة ملقاة على عاتقها، لافتة إلى أنه عمل جماعي، حيث أن دورها لم يكن كبيرًا، وكانت مساحات الأدوار مساوية لبعضها البعض.وأضافت خلال لقائها فى برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، على قناة "DMC"، أنها لم ترضى عن بعض مشاهدها في المسلسل، لافتة إلى أن الجمهور هو الذي يقيم العمل في النهاية وليس هي.