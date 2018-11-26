فرنسا تحتجز مسؤول بتهمة التجسس لصالح كوريا الشمالية

قال مصدر قضائي اليوم الإثنين، إنّ قوات الأمن الفرنسية احتجزت موظفاً حكومياً يشتبه في محاولته نقل معلومات حكومية حساسة إلى جاسوس كوري شمالي.

وأوضح المصدر، أنّه تم احتجاز شخص لاستجوابه مساء الأحد في إطار تحقيق فتحه مكتب المدعي العام في باريس في مارس.

وقال المصدر إنّ الشخص يشتبه في أنه يجمع ويتسلم معلومات عن قوة أجنبية يحتمل أن تضر بالمصالح الوطنية، مضيفاً أن جهاز الأمن الداخلي والمخابرات الفرنسي يتولى التحقيق.