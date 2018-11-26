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هازارد يصدم ليفربول قبل موقعة سان جيرمان

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:13 م
هازارد يصدم ليفربول قبل موقعة سان جيرمان
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الفجر الرياضي
 
يرى البلجيكي إيدين هازارد، نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، أن ليفربول يمتلك خط هجوم أكثر من رائع بقيادة الثلاثي محمد صلاح وربرتو فيرمينو وساديو ماني مشيرًا إلى أنه يتوقع فوز باريس سان جيرمان في مباراته المقبلة ضد الريدز بالشامبيونزليج.


وقال هازارد، في تصريحاته مع كانال بلس الفرنسية: "من حيث مستوى الدوري، فإن باريس سان جيرمان رقم واحد ويسير بشكل جيد في نهاية كل جولة، ولكن عندما يتعلق الأمر بدوري الأبطال فإن الأمور لا تسير بكل سهولة".


وتابع: "أعتقد أنهم يكافحون، لا أحب أن أحكم على قوة الدوري الفرنسي من عدمها، وعلى الجانب الاخر، ليفربول فريق رائع، مع ثلاثة مهاجمين كبار هم صلاح وفيرمينو وماني، ولكن باريس بإمكانه أن يتغلب على الجميع إذا كان الفريق في يومه".


ويحل ليفربول ضيفًا على باريس سان جيرمان، وذلك يوم الأربعاء المقبل على ملعب حديقة الأمراء في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

المزيد عن: هازارد ليفربول دوري أبطال أوروبا تشيلسي باريس سان جيرمان
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