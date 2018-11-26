اهم اخبار الزمالك الساخنة اليوم الاثنين 26-11-2018

شهد نادي الزمالك اليوم الاثنين العديد من الأحداث الكروية الساخنة أهمها الاستقرار على القائمة الإفريقية للكونفدرالية وعدم مزاحمة الأهلي على صفقة حسين الشحات نجم العين الإماراتي وغيرها من الأحداث.





ويستعرض "الفجر الرياضي" اهم اخبار الزمالك الساخنة اليوم الاثنين على النحو الأتي:





*خاص.. الفجر الرياضي يكشف قائمة الزمالك الإفريقية :





قام مسؤولو نادي الزمالك بقيد ٢٦ لاعبا بالقائمة الأفريقية للفريق استعدادا للمشاركة في البطولة الكونفدرالية في نسختها الجديدة.





تضم القائمة كل من:





حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم " جنش " و عماد السيد وعمر صلاح.





خط الدفاع : حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز و بهاء مجدى وأحمد أبو الفتوح.





خط الوسط : طارق حامد ومحمود دونجا وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز و محمد عنتر و محمود عبد المنعم كهربا وإبراهيم حسن و محمد إبراهيم و عبد الله جمعه وأيمن حفني و يوسف اوباما ومصطفى فتحى وأحمد مدبولي.





خط الهجوم :عمر السعيد وكاسونجو وحميدأحداد.





وتم استبعاد محمد حسن لاعب الوسط ومحمد عبد السلام ومحمد أحمد كماتشو.





*عاجل.. الزمالك يرفض مزاحمة الأهلي على صفقة الموسم :





رفض مسئولو الزمالك مزاحمة الأهلي على صفقة حسين الشحات لاعب فريق العين الإماراتي بسبب رغبة اللاعب في الإنضمام إلى القلعة الحمراء وهو ما دفعهم لعدم الدخول في السباق بسبب نوايا اللاعب وحسم وجهته مبكرًا.





كما يرى مسئولو الزمالك أن مركز الشحات مزدحم في الفريق بالعديد من اللاعبين المميزين وعدم وجود حاجة إلى مجهوداته لذلك فضلوا التدعيم في مركز الهجوم فقط وعدم ضم أي صفقة في مركز صانع الألعاب.





*محمد إبراهيم يغادر معسكر الزمالك لمباراة الجونة :





خرج محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأل لكرة القدم بنادي الزمالك من معسكر الفريق الأبيض لمباراة الجونة ، المقرر لها مساء اليوم الإثنين ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام على ملعب بتروسبورت، بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.





*الزمالك يتمسك بكهربا وحفني ويتوعد نجومه قبل مباراة الجونة :





عقد رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبيه قبل مباراة الجونة مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري.



