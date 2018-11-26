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بعد صرف 50 مليون على تجديده.. إيقاف العمل بالمركز الثقافي بطنطا

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:16 م
بعد صرف 50 مليون على تجديده.. إيقاف العمل بالمركز الثقافي بطنطا
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أيمن يحيي
 
أعلنت ادارة المركز الثقافى بطنطا، عن توقف العمل بشكل مؤقت، لحين إجراء أعمال الصيانة بالمسرح الرئيسي عقب ظهور عيوب فنية تم اكتشافها عقب هطول أمطار غزيرة بالمدينة أدت إلى هبوط المياه من أعلي سطح المسرح "الجبالون " إلى وسط القاعة الرئيسية مما تسبب في غرق المسرح وتسرب المياه إلى كابلات الكهرباء.

وعند قيام احد العاملين بالمركز بمحاولة ازاحة المياه، سقط وأصيب باصابات بالغة وتم نقله للمستشفى للعلاج الامر الذى دعا مسئولو المركز الثقافي لإلغاء الفعاليات التي كان من المقرر اقامتها علي المسرح من بينها احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف واحتفالية أخرى لمديرية الشباب والرياضة خشية حدوث ما لا يحمد عقباه.

وأكد مصدر داخل المركز الثقافي أن النشاط تم ايقافه بشكل مؤقت وتم اخطار الشركة المنفذة لإجراء أعمال الصيانة حيث ان المسرح مازال في فترة الضمان.

يذكر أنه تم افتتاح المركز الثقافة بطنطا منذ حوالى 3 أشهر، بعد تجديدة بمبلغ 50 مليون جنية، وذلك بعد توقف دام لمدة 18 عام.

ويعد المركز الثقافى بطنطا منارة ثقافية كبرى، حيث كان يستقبل كبار الفنانين، وغنت علية أم كلثوم، كما زارة الرئيس عبد الناصر.
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