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نجم الزمالك يهدي 40 ترنج و١٠ كرات لنادي بلقاس

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:12 م
نجم الزمالك يهدي 40 ترنج و١٠ كرات لنادي بلقاس
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زياد مأمون
 

قام مصطفى فتحي لاعب الزمالك الحالي بإهداء نادي بلقاس 40 ترنج شتوي للاعبين والجهاز الفني في مبادره طيبه لفريقة السابق.

وصرح أسامة البدوي مدير الكره لبقاس أن اللاعب دائما على اتصال به للاطمئنان على احوال النادي وعندما علم اللاعب بأنه يوجد عجز بالترنجات قام على الفور بإرسالهم إضافة إلى 10 كرات للعب المباريات بهم.

وقال مصطفي فتحي في تصريحات خاصه لـ "الفجر الرياضي" :" أن نادي بلقاس له الفضل علي بعد المولي عز وجل، وأنه لا يستطيع التأخر علي فريقة الذي لعب لة لمدة 4 سنوات من سن 16 لـ 19 سنة، وتمنى التوفيق لهم".

يذكر أن فريق بلقاس يلعب ضمن فرق الدرجة الثالثة في المجموعة الثانية عشر ويرأس الجهاز الفني المدير الفني حسام الشربيني ومحمد مختار مدرب عام وعبدالمنعم بدير مدرب حراس مرمي وصبري عوض مدير إداري وأسامة البدوي مدير كرة.

المزيد عن: مصطفي فتحي بلقاس الزمالك أخبار الزمالك
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