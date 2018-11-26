وزير التعليم: درجات أولى ثانوي "تجريبية" ولن تؤثر على دخول الجامعة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أن درجات الصف الأول الثانوي " تجريبية" ولن تؤثر على دخول الجامعة، مشيرًا إلى أن هدف الامتحانات التعود على النظام الجديد ولكن أولياء الأمور يتعاملون مع الصف الأول الثانوي باعتباره مسألة حياة أو موت بلا داعي.





وقال "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية""dmc، مساء الإثنين إن النظام الجديد للامتحانات سيثبت أن الدروس الخصوصية بلا جدوى، معلقًا: "في عناصر بتخوف أهالي الطلاب من الامتحانات.. وعايزين النظام القديم يستمر عشان الأولاد ياخده دروس".



