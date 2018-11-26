المقاصة: الأهلي لن يمنعنا من بيع أنطوي

أكد محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر المقاصة، إنه تلقى عدة عروض في الفترة الأخيرة، لبيع المهاجم الغاني جون أنطوي.









وقال عبد السلام في تصريحات تليفزيونية: "عقد أنطوي مع المقاصة لا توجد به أي بنود تمنع بيعه داخل مصر، من جانب فريقه السابق الأهلي".









وأوضح أن عقد أنطوي ينص على حصول الأهلي على 500 ألف دولار حال تم بيعه داخل مصر، لكن لا توجد نية من الأساس للتفريط في خدماته خلال الوقت الحالي.









وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى دخول نادي بيراميدز مع الزمالك في صراع للحصول على خدمات أنطوي في يناير المقبل.



