ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المقاصة: الأهلي لن يمنعنا من بيع أنطوي

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 11:09 م
المقاصة: الأهلي لن يمنعنا من بيع أنطوي
طباعة
الفجر الرياضي
 
أكد محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر المقاصة، إنه تلقى عدة عروض في الفترة الأخيرة، لبيع المهاجم الغاني جون أنطوي.


وقال عبد السلام في تصريحات تليفزيونية: "عقد أنطوي مع المقاصة لا توجد به أي بنود تمنع بيعه داخل مصر، من جانب فريقه السابق الأهلي".


وأوضح أن عقد أنطوي ينص على حصول الأهلي على 500 ألف دولار حال تم بيعه داخل مصر، لكن لا توجد نية من الأساس للتفريط في خدماته خلال الوقت الحالي.


وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى دخول نادي بيراميدز مع الزمالك في صراع للحصول على خدمات أنطوي في يناير المقبل.

المزيد عن: مصر المقاصة محمد عبد السلام جون أنطوي الاهلي الأهلي أخبار الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بيرنلي
1
x
22:00
2
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
2
x
22:00
0
سيلتا فيجو
الدوري الإيطالي
كالياري
0
x
21:30
0
تورينو
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
4
x
14:45
1
وادي دجلة
بتروجيت
1
x
17:15
0
سموحة
الزمالك
3
x
20:00
0
الجونة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/26/2018 11:30:01 PM