اهم الاخبار الساخنة في ليفربول (محمد صلاح) اليوم الاثنين 26-11-2018





شهد نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الاثنين، الموافق 26 نوفمبر لعام 2018، العديد من الأحداث الهامة، الخاصة بفريق الكرة، أبرزها استبعاد الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز من جوائز "جلوب سوكر" لعام 2018





وإليكم أهم أخبار ليفربول الساخنة اليوم الأحد الموافق 25-11-2018:





• استبعاد محمد صلاح من جوائز "جلوب سوكر" لعام 2018

أعلنت اللجنة الفنية المنظمة لجوائز "جلوب سوكر" السنوية في دبي بالإمارات العربية المتحدة عن أسماء المرشحين الرسميين لجوائز الأفضل لعام 2018، واستبعد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من قائمة المرشحين لجائزة الأفضل.





ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في العام كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي وأنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.





• محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة من الإمارات

فاز المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بفئة الرياضي العربي المتميز ضمن فئات الدورة العاشرة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.





• صلاح في قائمة الأكثر صناعة للأهداف بـ 2018

تواجد النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي في المركز الخامس في قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف بالعالم في 2018، بتسجيل 50 هدفا مع منتخب مصر وليفربول ، حيث أحرز 37 هدفا وصنع 13 هدفا.





وتصدر ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وبرشلونة الإسباني قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بالعالم لعام 2018 بعدما ساهم فى تسجيل 65 هدفا، حيث أحرز 44 هدفا وصنع 21 هدفا أخر.





• فينالدوم: واتفورد حرم ليفربول من الفرص

أكد الهولندي ‏فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي أن الفوز كان صعبًا على واتفورد في الدوري الإنجليزي لأن الفريق لم يتمكن من اللعب بالطريقة المحببة لهم وإيجاد المساحات وخلق الكثير من الفرص.





وقال فينالدوم في تصريحات صحفية : "حاولنا الاستمرار بنفس الطريقة خلال الشوط الثاني، ولكننا سرعنا الأمور قليلاً لذلك كانت مباراة جيدة،‏ وبداية المباراة كانت صعبة و لكننا بقينا هادئين كفريق، سنستمر في خلق الفرص ونحتاج لأن نبقى هادئين ونركز في استغلال الفرص".



