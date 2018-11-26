الأربعاء المقبل.. "القومي للترجمة" يحتفل بإصدار "يوسف إدريس وخفايا الإبداع"

يقيم المركز القومى للترجمة فى السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 نوفمبر، ندوة للاحتفال بصدور النسخة العربية من كتاب "يوسف ادريس.. خفايا الابداع"، بحضور كل من سعادة السفير الروسى سيرجى كيربتشنكو، الدكتور شريف جاد، الاستاذة الدكتورة نسمة ادريس، الاستاذ الدكتور خيرى دومة، الاستاذ الدكتور ايمان يحيي، الاستاذ شعبان يوسف، ويدير الندوة الأستاذ الدكتور أنور مغيث.

"يوسف ادريس ..خفايا الابداع " والتى صدرت طبعته العربية مؤخرا عن المركز القومى للترجمة، من تأليف فاليريا كيربتشنكو ،ترجمة ايمان يحيي ومن تقديم خيرى دومة ويكشف الكتاب ،كيف أن الاعمال القصصية المبكرة ليوسف إدريس كانت ولا تزال انجازا لا يضاهى فى الأدب المصرى والعربى، وكيف كان الأدب الذى قدمه يوسف ادريس فى كتاباته كاشفا للشخصية الشعبية بشكل غير مسبوق .