الزمالك يسحق الجونة بثلاثية ويغرد في صدارة الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فوزا كبيرا على نظيره الجونة بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السادسة عشر بالدوري الممتاز .









وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم : محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالسلام وحمدي النقاز وعبدالله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم “أوباما” ومحمود عبدالمنعم “كهربا” وإبراهيم حسن في خط الوسط والكونغولي كابونجو كاسونجو في خط الهجوم .









وكثف الزمالك مبكرا من هجومه الضاغط على الجونة وتعرض إبراهيم حسن للعرقلة على حدود المنطقة يحصل معها مدافع الجونة على البطاقة الصفراء ويسددها فرجاني ساسي لكنها تمر بدون خطورة على المرمى .









ويسيطر الزمالك على منطقة الوسط ويشن هجمات من جانبي الملعب رغم الدفاع المحكم من الجونة الذي اعتمد على انطلاقات شيكاتارا لكنها لم تشكل خطورة على مرمى جنش .









ويلعب النقاز ركلة حرة من الجانب الأيمن يرسلها عرضية يحاول عليها لاعبو الزمالك لكن ينقذها الحارس عمر رضوان على مرتين ويمنع فرصة حقيقية للزمالك في الدقيقة 11 من عمر المباراة .









وهجمة جديدة للزمالك بعد تمريرة طولية من كاسونجو يقابلها اوباما ويحاول التسديد من داخل منطقة الجزاء قبل ان يتصدى لها حارس الجونة بعدها ينطلق أحمد مجدي لاعب الجونة بدفاعات الزمالك قبل أن تخرج الكرة بعيدا عن مرمى جنش .









ويمرر النقاز كرة عرضية يتصدى لها الحارس عمر رضوان بعدها يعود ليتصدى لتسديدة من فرجاني ساسي على حدود المنطقة في الدقيقة 22 ليحافظ على نظافة شباكه .









ويستمر الضغط من لاعبي الزمالك بعد عرضية من كهربا وترتد ليحولها عبد الله جمعة عرضية مرة اخرى وتصدي من دفاع الجونة وتنتهى بتسديدة من كهربا ولكن في يد حارس الجونة في الدقيقة 25 من عمر المباراة .









وعلى عكس سير اللقاء يمر أحمد مجدي من دفاع الزمالك على حدود المنطقة ليسدد الكرة صاروخية يتصدى لها جنش وترتطم بالعارضة في فرصة خطيرة لفريق الجونة قبل أن يمسكها جنش ويؤمن مرماه في الدقيقة 27 من عمر اللقاء .









وتهدأ المباراة قليلا لينحصر اللعب في وسط الملعب قبل أن يتوغل كاسونجو ويمرر الكرة بينية رائعة داخل المنطقة لكهربا المنطلق بسرعة لكنها سددها غير متقنة بجوار القائم الأيسر وتضيع معها فرصة محققة للزمالك في الدقيقة 31 من عمر المباراة .









ويستمر استحواذ لاعبي الزمالك على مجريات اللعب ويحاول الزمالك الاختراق من العمق ويسدد فرجاني ساسي بيسراه لكنها تمر أعلى العارضة .









ويتوغل عبدالله جمعة من الجانب الأيسر ويمر من مدافعي الجونة ليسدد الكرة بيمينه تمر بجوار القائم الأيمن بقليل وتضيع معها فرصة جديدة للزمالك في الدقيقة 41 من عمر المباراة .









ويمر جمعة من جديد من الجانب الأيسر ويمرر لطارق حامد ويسددها تعلو العارضة بعدها تتوالى المحاولات البيضاء لتسجيل هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول .









ويحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع في الشوط الأول ويمرر كهربا كرة بينية رائعة لكاسونجو الذي سددها أرضية لكنها في يد الحارس وتضيع معها فرصة محققة للفريق لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.









ومع بداية الشوط الثاني استمر ضغط الزمالك على أمل خطف هدف مبكر ويعتمد الجونة على المرتدات وتسديدة قوية من مصطفي جابر من على حدود منطقة الجزاء وتمر بجوار مرمى جنش .









وينجح الزمالك في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 49 من عمر المباراة بعد هجمة من الجانب الأيسر مررها عبدالله جمعة عرضية متقنة تمر من كاسونجو وتصل لفرجاني ساسي داخل المنطقة الذي أودع الكرة بيمينه في الشباك على يسار الحارس معلنا عن تقدم الزمالك بالهدف الأول .









الهدف فتح جنبات الملعب من كلا الفريقين وحاول الجونة مبادلة الزمالك الهجمات وخاصة من جانبي الملعب وينقذ جنش عرضية من الجانب الأيسر لفريق الجونة في الدقيقة 51 من عمر المباراة .









ومع اندفاع الجونة ظهرت مساحات في خط الدفاع ويمر الزمالك بهجمة خطيرة بعد توغل من كاسونجو ويحولها عرضية من داخل منطقة الجزاء ويقابلها اوباما بلمسة ولكن تمر أعلى مرمى الجونة في الدقيقة 53 بعدها يرد الجونة بعرضية من ضربة حرة يخرجها جنش ببراعة لركنية ويحافظ على نظافة شباكه .









ويعود جنش للتألق من جديد وينقذ كرة عرضية رائعة من احمد على من ضربة حرة مباشرة ليحافظ على مرماه من هجمات الجونة .









وفي الدقيقة 64 يدفع الزمالك بأولى تغييراته بنزول عمر السعيد بدلا من كاسونجو لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق في المباراة .









ومع نزول السعيد زادت الخطورة الهجومية للزمالك وحاول اللاعب على تمريرة طولية يقابلها بتسديدة داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر بجوار مرمى الجونة في الدقيقة 65 من عمر المباراة









ويكافئ السعيد الجهاز الفني بتسجيل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 68 من عمر المباراة بعد انطلاقة من كهربا في الجانب الأيسر الذي استلم الكرة بينية رائعة ليتوغل في دفاعات الجونة ويرسلها عرضية بيسراه ليقابلها السعيد بقدمه اليمنى في الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدفين دون رد .









واستمر هجوم الزمالك وسط اندفاع الجونة لمحاولة التعويض ونجح كهربا في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 72 من عمر المباراة بعد كرة طولية يقابلها بلمسة من على حدود منطقة الجزاء وقت خروج عمر رضوان الحارس ليودعها كهربا في الشباك معلنا تقدم الزمالك بثلاثية نظيفة .









ويحتسب الحكم ركلة جزاء على الزمالك بعد تداخل من محمد عبدالسلام ويسددها أحمد مجدي لكن يتألق جنش ويتصدى للكرة التي سددها لاعب الجونة على يمينه ليحافظ على النتيجة بتقدم الزمالك بثلاثية نظيفة حتى الدقيقة 74 من عمر المباراة .









ويدفع الزمالك بثاني تغييراته بنزول محمود عبدالعزيز بدلا من طارق حامد ليؤمن منطقة وسط الملعب في الدقيقة 77 من عمر المباراة .









وتدنو السيطرة تماما من لاعبي الزمالك مع دخول المباراة في المنعطف الأخير ويدفع الزمالك بآخر أوراقه بالدفع بمصطفى فتحي بدلا من كهربا أحد نجوم المباراة في الدقيقة 80 ليعطي مزيد من النشاط في الجانب الهجومي للفريق .









ويحاول الجونة تقليص الفارق ويسدد أحمد علي كرة قوية من ضربة حرة خارج المنطقة تمر أعلى العارضة في الدقيقة 89 من عمر المباراة .









ويحتسب الحكم 3 دقائق وقت بدل ضائع يحاول خلالها لاعبو الجونة ولكن بدون خطورة ليطلق الحكم صافرته معلنا فوز الزمالك بثلاثية نظيفة .









وبهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى 32 نقطة بصدارة جدول الدوري الممتاز منفردا فيما تجمد رصيد الجونة عند 16 نقطة بالمركز التاسع بجدول المسابقة .



