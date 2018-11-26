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شوقي السعيد: أداء الزمالك ليس جيد .. وجروس "محظوظ"

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:59 م
شوقي السعيد: أداء الزمالك ليس جيد .. وجروس محظوظ
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أحمد شاكر
 
يرى شوقي السعيد لاعب الزمالك السابق، ان كريستيان جروس المدير الفني للزمالك يعتبر مدرب محظوظ وذلك لانه يعمل فى ظل اجواء مستقرة نسبيا

وقال السعيد فى تصريحات خاصة لبرنامج فى الاستاد والذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام : "اذا عمل بعض المدربين السابقين للزمالك في نفس اجواء الاستقرار الحالية لكانوا حققوا نجاحات اكبر من نجاحات جروس".

واكد السعيد : "ايهاب جلال اذا كان يعمل فى اجواء مستقرة كمثل هذه الاجواء لكان حقق الكثير والكثير، مشيرا بان جلال تم ظلمه فى الزمالك".

وتابع : "ارى ان جروس مدرب محظوظ، النتائج جيده ولكن الاداء "لا يعجبني".

واتم : "المنافسه صعبة ولكن ارى ان الزمالك الاقرب لحصد لقب الدوري".
المزيد عن: نادي الزمالك كريستيان جروس شوقي السعيد بطولة الدوري المصري اخبار الزمالك
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