شوقي السعيد: غير محظوظ مع المنتخب .. وهذا موقفي مع الحضري قبل مواجهة السنغال

يرى شوقي السعيد لاعب الزمالك السابق، أنه غير محظوظ مع المنتخب المصري على مدار الفترات التي انضم فيها.





وقال السعيد فى تصريحات خاصة لبرنامج فى الاستاد والذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام : "خُضت اول مباراة بقميص المنتخب أمام كينيا، وخوضت بضع دقائق امام النمسا".



