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شوقي السعيد: غير محظوظ مع المنتخب .. وهذا موقفي مع الحضري قبل مواجهة السنغال

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:53 م
شوقي السعيد: غير محظوظ مع المنتخب .. وهذا موقفي مع الحضري قبل مواجهة السنغال
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أحمد شاكر
 

يرى شوقي السعيد لاعب الزمالك السابق، أنه غير محظوظ مع المنتخب المصري على مدار الفترات التي انضم فيها.


وقال السعيد فى تصريحات خاصة لبرنامج فى الاستاد والذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام : "خُضت اول مباراة بقميص المنتخب أمام كينيا، وخوضت بضع دقائق امام النمسا".


واردف : "اتذكر خلال مباراة لي امام السنغال كنت لم اتوقع المشاركة ولم يتم ترشيحي، وكنا نعلم ان شوقي غريب يعلن التشكيل قبل المباراة مباشرة".


وتابع : "عصام الحضري كان يعلم انه لن يشارك ومنعني من النوم بحجة انني لن اخوض المباراة ايضا، وبالفعل (سهرنا) وفى الصباح تفاجئت انني ضمن التشكيل مع علي غزال واوكا".


واكمل : "ذهبت لطبيب الفريق مسرعا وطلبت منه بعض حقن الأعصاب والمسكنات، كنت مجهد بسبب قلة النوم".


واستطرد : "وجدت صعوبة وقتها امام لاعبي السنغال، كانو يمتازون بالسرعة، ولكن فى النهايه خسرنا بهدفين دون رد، ووقتها المنتخب كان يمر بتدني مستوى ملحوظ".


واتم : "من وقتها لم انضم للمنتخب".

المزيد عن: نادي الزمالك منتخب مصر عصام الحضري شوقي غريب شوقي السعيد
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