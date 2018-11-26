"القومي لثقافة الطفل" يحتفل باليوم العالمي للسلام بالحديقة الثقافية غدًا

يقيم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة مرفت مرسي، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور سعيد المصري أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، احتفالا بيوم السلام العالمي غدًا الثلاثاء 27 نوفمبر بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، وذلك للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، ووزارة الخارجية ممثلة في معالي السفير ماجد نافع مصلح نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية الدولية، ومؤسسة أغابي للتنمية، وسفارة الصين.

وتبدأ فعاليات اليوم باستقبال أطفال الوفود العربية والأفريقية والأجنبية من دول تونس والمغرب وتوجو ونيجيريا وأرتريا والصين، لعمل مسيرة داخل الحديقة بأعلام الدول، يتم بعدها افتتاح ركن المعارض الفنية للأطفال المشاركين في مسابقات المركز، ويقدم فنانو المركز والحديقة مجموعة متنوعة من ورش الفنون التشكيلية، وورش الحكي، والتي تدور حول قيمتي التسامح والسلام، ثم يشارك الأطفال في زرع شجرة السلام في ركن السلام بأرض الحديقة، وتنتهي الفعاليات بعروض فنية ترفيهية.