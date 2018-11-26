"الكهرباء" توضح سبب زيادة أسعار الفواتير هذا الشهر (فيديو)
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:56 مرقية جمال
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، ردًا على الشكوى من زيادة أسعار فواتير الكهرباء خلال الشهر الحالي، إنه لا توجد زيادة في أسعار الكهرباء لحين العام المقبل، لافتًا إلى أن السبب في الشكوى الجماعية من زيادة الفواتير قد يكون قراءات خاطئة للعدادات.
وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن هناك تعليمات مشددة من وزير الكهرباء بتدقيق القراءات، ولو كان هناك أي متسبب في زيادة الفواتير أو شكوى يتم التعامل معها.
وتابع، أن أي شكوى يتم بحثها، وحال وجود شكوى عامة يتم بحث السبب في ذلك، مؤكدًا أنه طالما ان العنصر البشري موجود سيظل هناك اداء ليس على المستوى المطلوب، خاصة أن العدادت التى لها فواتير تعتمد على العنصر البشري بشكل أساسي، وهذه الشكوى ليست موجودة في العدادات مسبقة الدفع التى تتيح للمواطن التحكم في إستهلاكه.
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