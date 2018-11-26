"الكهرباء" توضح سبب زيادة أسعار الفواتير هذا الشهر (فيديو)

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، ردًا على الشكوى من زيادة أسعار فواتير الكهرباء خلال الشهر الحالي، إنه لا توجد زيادة في أسعار الكهرباء لحين العام المقبل، لافتًا إلى أن السبب في الشكوى الجماعية من زيادة الفواتير قد يكون قراءات خاطئة للعدادات.





وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن هناك تعليمات مشددة من وزير الكهرباء بتدقيق القراءات، ولو كان هناك أي متسبب في زيادة الفواتير أو شكوى يتم التعامل معها.



