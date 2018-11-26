محمد القبلاوي: محمد حفظي أضاف الروح الشبابية لـ"القاهرة السينمائي".. و"يوم الدين" حقق معادلة لم يصل لها الكبار (حوار)

أعرب المنتج الفلسطيني محمد القبلاوي، عن سعادته كعضو لجنة تحكيم في مسابقة لجنة "أفاق العربية" خلال فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي.



وأضاف القبلاوي، خلال تصريح خاص لـ "الفجر الفني" قائلا: "المهرجان هذا العام لديه صبغة كتير جيدة وروح الشباب موجودة في المهرجان من بدايته، إضافة إلى فعاليات المهرجان وقبل ما أوصل القاهرة كان عندي جدول بكل ما يخص المهرجان وأيضا حضور متميز للأفلام خلال ٢٠١٨ وأعجبت أيضا بموضوع السجادة الحمراء الساعة السادسة ونصف".



وعن رايه في محمد حفظي، رد قائلا: "محمد حفظي لديه روح شبابية هو أصغر رئيس مهرجان في مصر خلال أربعين عاما وهذا حدث انعكاس على فعاليات المهرجان وشكله ومعروف عنه علاقته الواسعة في المهرجانات العالمية وأيضا هذا ظهر خلال انتقاء الأفلام وجمع الأفلام من الشركات العالمية وممكن أن نسمي أن الدورة الأربعين تستحق هذا الاحتفال علي يد محمد حفظي ويجمع بين العراقة وروح الشباب وإضافة برنامج كامل عن ايام صناعة السينما وبعض الفعاليات ودعم بعض الأفلام ومراحل التطوير هذا يساعد علي صناعة سينما حديثة".



عن رايه في الافلام المشاركة خارج هذه المسابقة قال: "ليس لدي وقت أشاهد أفلام كثيرة ولكن شاهدت فيلم روما فيلم جيد وافتخر إني شاهدته خلال فعاليات مهرجان القاهرة وفي المجمل هناك أفلام جيدة وممتازة".



وعن رأيه في فيلم "يوم الدين" رد قائلا: "يوم الدين حقق معادلة لم يستطع أن يحققها كبار السينمائيين العرب، تنافس في مسابقة رسمية بمهرجان كان لم يستطع فيلم خلال ٧٠ سنة، المنافسة في هذه المسابقة بالمهرجان بحاجة إلى روح الشباب دائما في الأعمال السينمائية".