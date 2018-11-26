تأجيل استكمال "التشكيلة الوزارية" العراقية

وكان رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، قد أعلن، عبر "تويتر"، السبت الماضي، أن الجلسة القادمة للمجلس ستخصص لاستكمال تشكيلة الحكومة العراقية التي تبقى فيها 8 حقائب شاغرة.

وكان محمد سلمان الطائي، الناطق باسم رئيس البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، قد صرح بأنه تم حسم المرشحين للوزارات الأمنية: الدفاع والداخلية، وأن الأسماء كان من المقرر طرحها في جلسة الغد.





وأضاف أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم المرشحين للوزارات الأمنية للتصويت أمام البرلمان وكذلك المرشحين للوزارات الشاغرة الأخرى"، مؤكداً أن "عبد المهدي سيقوم بتقديم قائمة كاملة من المرشحين للوزارات الشاغرة من أجل إكمال الكابينة الوزارية يوم غد، وأنه في حال تم الاعتراض على اسم معين فإن لدى رئيس الوزراء أسماء بديلة يقدمها خلال الجلسة".





يذكر أن البرلمان العراقي عقد، في 24 أكتوبر الماضي، جلسة منح من خلالها الثقة لأربعة عشر وزيرا من أصل 22 في حكومة عادل عبد المهدي، فيما أرجأ التصويت بسبب خلافات على مرشحيها على وزارات الدفاع، الداخلية، الثقافة، التربية، العدل، التخطيط، التعليم العالي، والهجرة.