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غدًا.. وزير الثقافة تفتتح معرض إبداعات التفرغ بمتحف الجزيرة للفنون

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:54 م
غدًا.. وزير الثقافة تفتتح معرض إبداعات التفرغ بمتحف الجزيرة للفنون
وزير الثقافة
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أحمد رمضان متولي
 

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، المعرض السنوي لإبداعات التفرغ بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك بمتحف الجزيرة للفنون بالزمالك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ بحضور لفيف من الفنانين التشكيليين والنقاد والمثقفين في مصر، ويقام المعرض بالتعاون بين المجلس الأعلي للثقافة وقطاع الفنون التشكيلية.

 

يضم المعرض ٣٥٠ عملا فنيا في التصوير والنحت للحاصلين علي منح التفرغ والتي يقدمها المجلس الاعلي للثقافة  كل عام للمبدعين في الفنون التشكيلية.

 

يذكر ان المجلس الاعلي للثقافة  يقدم   سنويا  منح  تفرغ للمبدعين في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية علي مدي ستين عاما مضت لدعم الإبداع ورعاية المبدعين الذين يشكلون جوهر قوة مصر الناعمة.

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