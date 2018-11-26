"بيتزي" يستعرض تجربته أمام المدربين السعوديين
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:45 معمر عبدالعزيز
قامت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بتنظيم محاضرة للمدربين السعوديين، قدّمها الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب المنتخب السعودي وجهازه المعاون، وذلك ضمن برنامج التعليم المستمر الذي تقدمه اللجنة بهدف تطوير المدربين السعوديين والاستفادة من خبرات العناصر الأجنبية المتواجدة في عدد من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
واستعرض بيتزي الذي قدّم المحاضرة السابعة في برنامج التعليم المستمر تجربته الشخصية في الأندية والمنتخبات واختتمت المحاضرة بتلقي أسئلة المشاركين واستفساراتهم الفنية.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة الفنية برنامج التعليم بمحاضرة ثامنة يقدمها المدير الفني لنادي الاتفاق ليناردو راموس وذلك في قاعة المحاضرات بمقر نادي الاتفاق في الأول من ديسمبر الساعة الرابعة عصراً.