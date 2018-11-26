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الأهلي السعودي يترقب نتائج أشعة "دجانيني"

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:42 م
الأهلي السعودي يترقب نتائج أشعة دجانيني
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عمر عبدالعزيز
 
ينتظر الجهاز الفني لفريق الأهلي السعودي، نتائج أشعة الرنين المغناطيسي التي يخضع لها دجانيني تفاريس مهاجم الفريق، والتي ستتحدد على إثرها مدة غيابه عن الملاعب.

وأظهر الكشف السريري الأولي، أن دجانيني أصيب بتمزق في العضلة الخلفية، يبعده عن الملاعب من 10 إلى 14 يومًا.

وتعرض دجانيني لتلك الإصابة خلال مباراة ديربي الغربية أمام الاتحاد أمس، والتي فاز بها الأهلي 3ـ1 ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان.
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