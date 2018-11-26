الأهلي السعودي يترقب نتائج أشعة "دجانيني"

ينتظر الجهاز الفني لفريق الأهلي السعودي، نتائج أشعة الرنين المغناطيسي التي يخضع لها دجانيني تفاريس مهاجم الفريق، والتي ستتحدد على إثرها مدة غيابه عن الملاعب.





وأظهر الكشف السريري الأولي، أن دجانيني أصيب بتمزق في العضلة الخلفية، يبعده عن الملاعب من 10 إلى 14 يومًا.



