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الذهب يتراجع بعد جلسة متقلبة مع ترقب قمة "مجموعة العشرين"

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:40 م
الذهب يتراجع بعد جلسة متقلبة مع ترقب قمة مجموعة العشرين
أرشيفية
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وكالات
 
 تحولت أسعار الذهب للهبوط عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع الدولار الأمريكي، وترقب قمة مجموعة العشرين.

وكان المعدن الأصفر قد حقق مكاسب خلال التعاملات، لكنه تراجع بعد أن تحول الدولار للارتفاع وسط حالة عدم اليقين بشأن استمرار رفع معدلات الفائدة.

ويترقب المستثمرون قمة مجموعة العشرين في 30 نوفمبر الجاري خاصة اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينج لمناقشة الصراع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وجاء هبوط الذهب مع تطورات البريكست في ظل تأييد قادة أوروبا لاتفاقية خروج بريطانيا من الكتلة، إلى جانب إشارات بأن إيطاليا من الممكن أن تقوم بتعديلات طفيفة في مشروع الموازنة لحل الخلاف مع الاتحاد الأوروبي.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.1% إلى 1222.40 دولار للأوقية، بعد أن كان مرتفعاً عند 1228.60 دولار للأوقية خلال التعاملات.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1222.7 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1% إلى 97.042.
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