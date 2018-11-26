برلماني عن مقترح منع الأطباء من الجمع بين العمل الخاص والحكومي: "جميل.. ولكن"

علق النائب حاتم عبد الحميد، عضو مجلس النواب، على مقترح منع الأطباء من الجمع بين العمل الحكومي والخاص، قائلًا: "البيت من جوا تعبان، المقترح جميل ولكن أين المواد".



وأكد "عبد الحميد"، خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء الإثنين، أنه يجب تعديل منظومة الصحة قبل تطبيق هذا المقترح، وأن المقترح يحمل رسالة إنسانية، متسائلًا: "ولكن أين موارد الدولة".



وتابع: "نحتاج إلى عدد كبير من خريجي الأطباء"، موضحًا أن عدد خريجي صيدلة أكثر من عدد خريجي الطب، وأن الوحدات الصحية خاوية من الأطباء.

