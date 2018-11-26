أمير الأحساء يُكرم مدرب منتخب السعودية الشاب

كرم الأمير بدر بن جلوي محافظ الأحساء، اليوم الإثنين خالد العطوي مدرب المنتخب السعودي للشباب نظير الانجاز الكبير الذي حققه مع الأخضر الشاب بالفوز ببطولة آسيا والتأهل إلى كأس العالم 2019 في بولندا.





وأثنى الأمير بدر على المدرب لما قدمه من جهود كبيرة توج بها المنتخب السعودي بالمركز الأول الذي يسجل باسمه واسم الوطن وما تحقق من إنجاز بجهود وتوجيهات من القيادة الرشيدة لدعمها لكافة المجالات الرياضية في المحافل الدولية التي يشارك بها أبناء الوطن لرفع علم المملكة عاليًا في أي بطولة يتم المشاركة فيها وما جاء من تحقيق لهذه البطولة إلا بالروح الكبيرة التي يتمتع بها أبناء هذا الوطن من حب وتضحية لهذا الوطن الغالي.



