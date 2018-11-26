عرض ومناقشة الفيلم الألماني "طائر الفينيق" بمعهد جوتة (صور)

عُرض قبل قليل، الفيلم الألماني "طائر الفينيق" للمخرج كريستيان بيتزلد، وذلك بمعهد جوته، بحضور لفيف من محبي السينما الأوربية ودارسي اللغة الألمانية، وأعقب العرض مناقشة مفتوحة مع الحضور.





وتدور أحداث الفيلم حول المطربة لينا التي من أحد معسكرات النازية، وبعد إجرائها عملية تجميل لم تعد تتعرف على نفسها، ثم تبحث بدورها عن زوجها الذي يطالبها في المقابل بلعب دور زوجته حتى يتمكن من الحصول على ميراثها.