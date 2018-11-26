تواصل- السعودية| ضمن جولته الخارجية.. ولي العهد يزور الأردن الأسبوع المقبل

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أكدت مصادر حكومية أردنية، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيزور المملكة الأردنية الأسبوع المقبل في إطار جولته العربية.

وكان وفد رفيع المستوى قد وصل إلى المملكة الأردنية اليوم الاثنين للتحضير لزيارة ولي العهد المرتقبة.

وبدأ الأمير محمد بن سلمان جولة خارجية شملت الإمارات والبحرين.

المصدر:- صحيفة تواصل