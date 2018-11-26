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تواصل- السعودية| ضمن جولته الخارجية.. ولي العهد يزور الأردن الأسبوع المقبل

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:36 م
تواصل- السعودية| ضمن جولته الخارجية.. ولي العهد يزور الأردن الأسبوع المقبل
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 تقدم صحيفة تواصل كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

 

أكدت مصادر حكومية أردنية، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيزور المملكة الأردنية الأسبوع المقبل في إطار جولته العربية.

 

وكان وفد رفيع المستوى قد وصل إلى المملكة الأردنية اليوم الاثنين للتحضير لزيارة ولي العهد المرتقبة.

 

وبدأ الأمير محمد بن سلمان جولة خارجية شملت الإمارات والبحرين.

 

المصدر:- صحيفة تواصل

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