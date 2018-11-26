تواصل- السعودية| ضمن جولته الخارجية.. ولي العهد يزور الأردن الأسبوع المقبل
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:36 مالفجر السعودي
أكدت مصادر حكومية
أردنية، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيزور المملكة الأردنية الأسبوع المقبل
في إطار جولته العربية.
وكان وفد رفيع المستوى
قد وصل إلى المملكة الأردنية اليوم الاثنين للتحضير لزيارة ولي العهد المرتقبة.
وبدأ الأمير محمد
بن سلمان جولة خارجية شملت الإمارات والبحرين.
المصدر:- صحيفة تواصل
المزيد عن: محمد بن سلمان سلمان المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم الاردن اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية