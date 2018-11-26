صاحب مقترح منع الطبيب من الجمع بين العمل الحكومي والخاص: "الراتب سيصل لـ30 ألف جنيه"

كشف النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وصاحب مقترح منع الأطباء من الجمع بين العمل الحكومي والخاص، تفاصيل المقترح، قائلًا: "أحترم مهنة الأطباء، ولكن يهمني المواطن محدود الدخل".



وأوضح "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء الإثنين، أنه يتم تقسيم الأطباء؛ طبيب مقيم، وطبيب أخصائي، وطبيب استشاري، ويتم تحديد له مبلغ مالي ويتم تخيير الطبيب إما أن يعمل بالمستشفى الحكومي أو الخاص.



وتابع: "يتم تحديد الراتب للطبيب المقيم الذي في بداية الأمر من 5 آلاف لـ10 آلاف، والأخصائي من 10 آلاف لـ20 آلف، والاستشاري من 20 ألف لـ30 ألف"، لافتًا إلى أن الهدف من المقترح هو تقديم خدمة للمواطن الذي يتعالج في مستشفى حكومي أو جامعي، وكذلك مساعدة الطبيب الذي يبدأ حياته.

