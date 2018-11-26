خاص.. الفجر الرياضي يكشف قائمة الزمالك الإفريقية
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:31 مأحمد الهواري
قام مسؤولو نادي الزمالك بقيد ٢٦ لاعبا بالقائمة الأفريقية للفريق استعدادا للمشاركة في البطولة الكونفدرالية في نسختها الجديدة.
تضم القائمة كل من:
حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم " جنش " و عماد السيد وعمر صلاح.
خط الدفاع : حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز و بهاء مجدى وأحمد أبو الفتوح.
خط الوسط : طارق حامد ومحمود دونجا وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز و محمد عنتر و محمود عبد المنعم كهربا وإبراهيم حسن و محمد إبراهيم و عبد الله جمعه وأيمن حفني و يوسف اوباما ومصطفى فتحى وأحمد مدبولي.
خط الهجوم :عمر السعيد وكاسونجو وحميدأحداد.
وتم استبعاد محمد حسن لاعب الوسط ومحمد عبد السلام ومحمد أحمد كماتشو.
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