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خاص.. الفجر الرياضي يكشف قائمة الزمالك الإفريقية

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:31 م
خاص.. الفجر الرياضي يكشف قائمة الزمالك الإفريقية
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أحمد الهواري
 

قام مسؤولو نادي الزمالك بقيد ٢٦ لاعبا بالقائمة الأفريقية للفريق استعدادا للمشاركة في البطولة الكونفدرالية في نسختها الجديدة.


تضم القائمة كل من:


حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم " جنش " و عماد السيد وعمر صلاح.


خط الدفاع : حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز و بهاء مجدى وأحمد أبو الفتوح.


خط الوسط : طارق حامد ومحمود دونجا وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز و محمد عنتر و محمود عبد المنعم كهربا وإبراهيم حسن و محمد إبراهيم و عبد الله جمعه وأيمن حفني و يوسف اوباما ومصطفى فتحى وأحمد مدبولي.


خط الهجوم :عمر السعيد وكاسونجو وحميدأحداد.


وتم استبعاد محمد حسن لاعب الوسط ومحمد عبد السلام ومحمد أحمد كماتشو.

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