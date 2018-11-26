خاص.. الفجر الرياضي يكشف قائمة الزمالك الإفريقية

قام مسؤولو نادي الزمالك بقيد ٢٦ لاعبا بالقائمة الأفريقية للفريق استعدادا للمشاركة في البطولة الكونفدرالية في نسختها الجديدة.

تضم القائمة كل من:





حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم " جنش " و عماد السيد وعمر صلاح.



خط الدفاع : حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز و بهاء مجدى وأحمد أبو الفتوح.



خط الوسط : طارق حامد ومحمود دونجا وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز و محمد عنتر و محمود عبد المنعم كهربا وإبراهيم حسن و محمد إبراهيم و عبد الله جمعه وأيمن حفني و يوسف اوباما ومصطفى فتحى وأحمد مدبولي.



خط الهجوم :عمر السعيد وكاسونجو وحميدأحداد.





وتم استبعاد محمد حسن لاعب الوسط ومحمد عبد السلام ومحمد أحمد كماتشو.