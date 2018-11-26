فوز صراوة على "كفر منصور" بدوري مراكز الشباب في المنوفية (صور)

حقق فريق مركز شباب صراوة فوزا كبيرا على فريق مركز شباب كفر منصور بستة أهداف مقابل ثلاثة، خلال اللقاء الذي أقيم بختام الأسبوع السابع لمنافسات النسخة السادسة من بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم.



