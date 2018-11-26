فوز صراوة على "كفر منصور" بدوري مراكز الشباب في المنوفية (صور)
حقق فريق مركز شباب صراوة فوزا كبيرا على فريق مركز شباب كفر منصور بستة أهداف مقابل ثلاثة، خلال اللقاء الذي أقيم بختام الأسبوع السابع لمنافسات النسخة السادسة من بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم.
أحرز اهداف صراوة، لطفى يسرى "هدفين"، ومحمد كرم "هدفين"، وأسامه كاستيلو، ومحمود عبدالله هدف
وسجل لكفر منصور، حماده شعبان هدف من ضربه جزاء، علاء احمد "هدفين".
الإنتصار رفع رصبد صراوة إلى النقطة 11 بالمركز الخامس، ويبقى كفر منصور بالمركز الأخير بجدول الترتيب.
أدار اللقاء الخكام أخند خيري، عمرو الشاذلي، علاء أحمد.
ترتيب المجموعة الثانية:
1- سنتريس:19 نقطة
2- كفر داود: 15 نقطة
3- شما: 13 نقطة
4- كفر شبرابلولة: 11 نقطة
5- صراوة: 11 نقطة
6- كفر السنابسة: 10 نقاط
7- تتا: 9 نقاط
8- شطانوف: 9 نقاط
9- ميت الواسطى: 9 نقاط
10- كفر الباجور: 6 نقاط
11- الأخماس: 6 نقاط
12- كفر منصور: بلا نقاط