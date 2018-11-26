النجوم يعترض على غياب الحكم الخامس عن مباراة فريقه أمام بيراميدز



مسابقة الدوري الممتاز ، حيث تقام مباريات الدوري جميعها بستة حكام وليس أربعة فقط، وانه ينبغي على الإتحاد المصري لكرة القدم أن يضم حكمين أخريين بجانب طاقم الحكام المعين للمباراة.





وكانت أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة النجوم وبيراميدز، لطاقم حكام تونسي يتكون من سليم بن مصطفى بلخواص حكم ساحة ويعاونه محمد بن محمد باكير ورمزي بن رمضان بن فرج، ونضال بن محمد بن لطيف حكماً رابعاً.

أبدى نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة رفضه إقامة مباراته أمام نادي بيراميدز في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل ، بطاقم حكام مكون من 4 حكام فقط ، مطالباً بتطبيق مبدأ المساواة حتى لا يخل بنظام