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"البريد" يوقع بروتوكول تعاون مع شركة عالمية بهدف تطبيق التحول الرقمي

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:19 م
البريد يوقع بروتوكول تعاون مع شركة عالمية بهدف تطبيق التحول الرقمي
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أحمد الشيخ
 
وقعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع شركة "VMware" التي تعد من كبري الشركات العالمية المتخصصة في مجال البنية التحتية والتكنولوجية بهدف استغلال البرامج و الحلول المتنوعة التي تقدمها الشركة في تطبيق التحول الرقمي الذي يهدف اليه البريد المصري بالاعتماد علي الحوسبة السحابية والاجهزة المتنقلة بهدف تسهيل اجراءات العمل باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وقع البروتوكول عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد وأحمد عودة رئيس شركة VMware الشرق الأوسط وتركيا وشمال أفريقيا

قال رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد  أن هذا البروتوكول يتيح للبريد المصري استخدام البرامج والحلول المتنوعة التي تقدمها الشركة والتي ستساهم في تسهيل عملية التحول الرقمي الذي يطبقه البريد المصري حالياً بالاعتماد على برمجيات الحوسبة السحابية والأجهزة المتنقلة من أجل ربط وإدارة البنية التحتية الرقمية المعقدة بشكل آمن بهدف تسهيل اداء الخدمات الالكترونية وضمان جودتها.

واضاف الصغير، أن البروتوكول يتضمن تدريب العاملين بالبريد المصري علي برمجيات الشركة بهدف إعداد كوادر قادرة على التعامل مع مثل هذه النوعية من البرمجيات بالإضافة الي التزام الشركة بتقديم الدعم الفني والتقني للبريد المصري بما يضمن استمرار جودة الحلول والبرامج التي سيتم استخدامها.

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