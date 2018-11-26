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بسمة تخطف الأنظار في عرض فيلم "الغراب الأبيض" (صور)

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:16 م
بسمة تخطف الأنظار في عرض فيلم الغراب الأبيض (صور)
بسمة
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يارا أحمد - تصوير: ولاء غنيم
 
خطفت الفنانة بسمة، الأنظار بفستان مميز خلال حضورها العرض لفيلم "الغراب الأبيض" والذي يتم عرضه علي هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي لدورته الأربعين.

فيلم "الغراب الأبيض" للمخرج ريف فاينز انتاج امريكى بريطانى، وعلى مدى 122 دقيقة يتحدث الفيلم عن أسطورة الباليه الروسي رودولف نورييف، و يحكي الفيلم عن سنوات شباب الراقص الأسطوري و هروبه من الاتحاد السوفيتي إلى الغرب في عام 1961.
بسمة تخطف الأنظار في عرض فيلم "الغراب الأبيض" (صور)
بسمة تخطف الأنظار في عرض فيلم "الغراب الأبيض" (صور)
بسمة تخطف الأنظار في عرض فيلم "الغراب الأبيض" (صور)
بسمة تخطف الأنظار في عرض فيلم "الغراب الأبيض" (صور)
بسمة تخطف الأنظار في عرض فيلم "الغراب الأبيض" (صور)
بسمة تخطف الأنظار في عرض فيلم "الغراب الأبيض" (صور)
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