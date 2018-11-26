الشوط الأول بث مباشر لايف .. مباراة الزمالك والجونة | بدات مشاهدة مباراة الزمالك ضد الجونة بث مباشر "يلا شوت"

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ينقل الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة الزمالك والجونة اليوم الإثنين في إطار الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري العام المصري ويتصدر الزمالك ترتيب الفرق برصيد 29 نقطة بينما يحتل فريق الجونة المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة .

الشوط الأول بث مباشر لايف .. مباراة الزمالك والجونة | بدات مشاهدة مباراة الزمالك ضد الجونة بث مباشر "يلا شوت"

موعد البث المباشر لمباراة الزمالك والجونة .

يبدأ البث المباشر لمباراة الزمالك والجونة فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين ويسعى نادي الزمالك لمواصلة نتائجه المتميزة فى بطولة الدوري العام حيث لم يتلق الفريق الأبيض أي هزيمة خلال ثمان مباريات متتالية بينما يسعى فريق الجونة لتحسن نتائجه المتدهورة حيث لم يحقق الفريق أي فوز خلال المباريات السبع الأخيرة .

الشوط الأول بث مباشر لايف .. مباراة الزمالك والجونة | بدات مشاهدة مباراة الزمالك ضد الجونة بث مباشر "يلا شوت"

وستذيع الفجر الرياضي البث المباشر لمباراة الزمالك والجونة على الهواء مباشرة في إطار تقديم خدمات متميزة لقرائها الكرام لمتابعة الأحداث لحظة بلحظة .

الشوط الأول بث مباشر لايف .. مباراة الزمالك والجونة | بدات مشاهدة مباراة الزمالك ضد الجونة بث مباشر "يلا شوت"

تشكيل مباراة الزمالك والجونة .

إستقر الجهاز الفني لفريق الزمالك على التشكيل التالي لخوض مباراة الجونة فى الدوري العام المصري .

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش".

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد السلام وبهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم "أوبام"ا وإبراهيم حسن ومحمود عبدالمنعم "كهربا".

خط الهجوم: كاسونجو.

الشوط الأول بث مباشر لايف .. مباراة الزمالك والجونة | بدات مشاهدة مباراة الزمالك ضد الجونة بث مباشر "يلا شوت"

وعلى الجانب الآخر إستقر الجهاز الفني لفريق الجونة على تشكيلة الفريق لمواجهة الزمالك وجاءت كالتالي :

عمر رضوان، محمد عبدالجواد وهيثم محمد ،لؤي وائل، أحمد سعيد أوكا، عمرو سعداوي، الكاميروني جوناثان أنجويم، أحمد علي، خالد صبحي وكريم سالم، أحمد أباظة، أحمد مجدي، أحمد الشناوي، مصطفى جابر، محمد نادي وحسام زين، وبالهجوم النيجيري شيكاتارا، محمد ناجي جدو وفادي فريد.

الشوط الأول بث مباشر لايف .. مباراة الزمالك والجونة | بدات مشاهدة مباراة الزمالك ضد الجونة بث مباشر "يلا شوت"

ويسعى نادي الزمالك لإقتناص أكبر عدد من النقاط ليستغل الحالة النفسية السيئة للاعبى منافسة التقليدي النادي الأهلي الذى لم يخوض سوى 6 مباريات فقط جمع خلالها 11 نقطة لإنشغاله بخوض البطولة الإفريقية التى خسر لقبها فى المباراة النهائية ضد الترجي التونسى ويعود حامل اللقب لمباريات الدوري بمباراة المقاولون العرب غدا في السابعة مساءاً وستنقل الفجر الرياضي البث المباشر لمباراة الأهلي والمقاولون العرب غدأ على الهواء .