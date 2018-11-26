على خطى فينسيوس.. جوهرة برازيلية جديدة في فريق ريال مدريد الشاب

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن هناك نجم برازيلي آخر في فريق ريال مدريد الشاب "اللافابريكا"، وقد سطع نجمه في بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب، حتى صار هدّاف الفريق في المسابقة.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن اللاعب رودريجو رودريجيز يذيع صيته ليصبح هناك برازيلي عظيم آخر وجوهرة في الأكاديمية تخفق له القلوب مع كل خطوة، أولا ضد روما ثم سيسكا وبعدها ضد بلزن مرتين، وجميعهم خضعوا لسحره في البطولة.





وفي ظل تألق فينيسيوس جونيور، فإن رودريجو رودريجيز يبدع هو الآخر، مباراة تلو الأخرى.