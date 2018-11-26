على خطى فينسيوس.. جوهرة برازيلية جديدة في فريق ريال مدريد الشاب
الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:06 معمر عبدالعزيز
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن هناك نجم برازيلي آخر في فريق ريال مدريد الشاب "اللافابريكا"، وقد سطع نجمه في بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب، حتى صار هدّاف الفريق في المسابقة.
وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن اللاعب رودريجو رودريجيز يذيع صيته ليصبح هناك برازيلي عظيم آخر وجوهرة في الأكاديمية تخفق له القلوب مع كل خطوة، أولا ضد روما ثم سيسكا وبعدها ضد بلزن مرتين، وجميعهم خضعوا لسحره في البطولة.
وفي ظل تألق فينيسيوس جونيور، فإن رودريجو رودريجيز يبدع هو الآخر، مباراة تلو الأخرى.
وحتى الآن فإن مساهمة رودريغو ثمينة، حتى اللحظة فقد سجل البرازيلي 4 أهداف في 4 مباريات لعبها في دوري الأبطال للشباب، مما جعله هداف الفريق في المسابقة، هو الذي بدأ مشواره في البطولة بهدف في المسابقة.
ما يقدمه رودريجو جيد للغاية، بالإضافة لأهدافه الأربعة (يسبقه لاعب تشيلسي تشارلي براون بـ7 أهداف)، فإن الجوهرة البرازيلية يملك 10 تسديدات على المرمى (ثالث أكثر لاعب).
وغدًا لدى رودريجو فرصة تمديد عمله المميز ضد روما (16:00 بتوقيت مكة)، فريق دامي بوياتوس يبحث عن فوز يضمن له صدارة المجموعة.