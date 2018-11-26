شيرين رضا بإطلالة شتوية مثيرة بالأسود في مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

رصدت عدسة "الفجر الفني" عدد من الصور للفنانة شيرين رضا، خلال ظهورها بإطلالة شتوية مثيرة باللون الاسود خلال حضورها فيلم "الغراب الابيض" ضمن فعاليات مهرجان "القاهرة السينمائي" لدورته الأربعين.



فيلم "الغراب الأبيض" للمخرج ريف فاينز إنتاج أمريكي بريطاني، وعلى مدى 122 دقيقة يتحدث الفيلم عن أسطورة الباليه الروسي رودولف نورييف، ويحكي الفيلم عن سنوات شباب الراقص الأسطوري وهروبه من الاتحاد السوفيتي إلى الغرب في عام 1961.