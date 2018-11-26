كول كورة - coolkora مشاهدة مباراة الزمالك والجونة El Zamalek vs El Gouna في الدوري المصري موسم 2018-2019 بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة El Zamalek vs El Gouna في الدوري المصري موسم 2018-2019 بث مباشر اليوم علي قناة نايل سبورت

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة El Zamalek vs El Gouna في الدوري المصري موسم 2018-2019 بث مباشر اليوم علي قناة نايل سبورت و قناة أون سبورت ON Sport تعليق حاتم بطيشة , حيث يستضيف ملعب بتروسبورت معقل فريق الزمالك اليوم في العاصمة المصرية القاهرة لقاء قوي يجمع الزمالك متصدر الدوري مع الجونة العائد للممتاز من جديد حيث يطمح الزمالك لمواصله انتصاراته وتحقيق فوز جديد وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر منافسات الدوري المصري الممتاز 2018-2019 , المباراة ستقام المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة , مباراة الزمالك والجونة تقودها صافرة الحكم إبراهيم نور الدين , حيث يستضيف فريق الزمالك نظيره الجونة، في ختام مباريات اليوم الثاني، يوم الاثنين، ضمن الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، التي انطلقت أمس بثلاث مباريات، فيما تقام اليوم ثلاث جديدة، إضافة إلى لقاء جديدة غداً الاثنين وأخير مساء الأربعاء، في حين تم تأجيل مواجهة الإسماعيلي أمام الداخلية.

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة El Zamalek vs El Gouna في الدوري المصري موسم 2018-2019 بث مباشر اليوم علي قناة نايل سبورت

فريق الزمالك يدخل مباراة اليوم في المركز الأول متربعاً على قمة جدول الدوري المصري برصيد تسع وعشرين نقطة، تمكن من الحصول عليها من اثنتي عشرة مواجهة خاضها، متفوقاً بفارق ست نقاط عن ملاحقه بيراميدز الذي خاض نفس عدد المباريات، وذلك بعد أن حقق تسعة انتصارات وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وحيد. على الجانب الآخر، يدخل فريق الجونة المباراة في المركز الثاني عشر برصيد ست عشرة مواجهة، متأخراً عن المراكز الثلاث السابقة له في الترتيب بفارق الأهداف فقط، فيما يتفوق على ملاحقه حرس الحدود بنقطة وحيدة، وذلك بعد أن حقق ثلاثة انتصارات وتعادل في سبع مباريات وخسر سبعاً خلال أربع عشرة مواجهة. وقد تواجه كلا الفريقين خلال ثماني مباريات سابقة، سبع منها ببطولة الدوري المصري منذ أن صعد الجونة موسم 2009/10 وحتى الموسم الذي هبط خلاله، ولقاء وحيد ببطولة كأس مصر، حقق الزمالك خلالها أربعة انتصارات وتعادل في ثلاث مواجهات، فيما خرج الجونة بانتصار وحيد فقط. ويسعى فريق الزمالك لمواصلة سلسلة الانتصارات التي يحققها ببطولة الدوري المصري خلال الجولات الماضية في ظل مغادرته للبطولة القارية منذ بداية مسيرته به، حيث حقق خمسة انتصارات على التوالي، ويأمل في تحقيق الفوز السادس والحفاظ على الصدارة المؤقتة لحين خوض الأهلي مؤجلاته والتي قد تمكنه من مشاركة الصدارة.